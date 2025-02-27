Konya'da madde bağımlılığıyla mücadeleyle ilgili çalıştay düzenlendi
Karapınar ilçesinde, Yeşilay temsilciliği tarafından madde bağımlılığıyla mücadele konusunda çalıştay gerçekleştirildi.
Karapınar ilçesinde, Yeşilay temsilciliği tarafından madde bağımlılığıyla mücadele konusunda çalıştay gerçekleştirildi.
Bir otelde gerçekleştirilen programa, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk ve Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal'ın yanı sıra çeşitli kurum temsilcileri, uzmanlar ve vatandaşlar katıldı.
Çalıştayda, bağımlılıkla mücadele konusunda uzmanlar tarafından sunumlar yapıldı.
Önal, gençleri bağımlılıktan korumak amacıyla spor, sanat ve eğitim alanlarında çeşitli projeler yürüttüklerini belirtti.
Program, katılımcıların soru ve cevap bölümüyle sona erdi.
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