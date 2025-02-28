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        Konya Ovası'nda kuraklığın etkisiyle baraj, göl ve göletler olumsuz etkileniyor

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya Ovası'nda yağışların azalmasıyla, kış dönemine rağmen oluşan kuraklıkla, göl, gölet ve baraj gibi kaynakların su varlığı azalıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:26 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:48
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        Konya Ovası'nda kuraklığın etkisiyle baraj, göl ve göletler olumsuz etkileniyor
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        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya Ovası'nda yağışların azalmasıyla, kış dönemine rağmen oluşan kuraklıkla, göl, gölet ve baraj gibi kaynakların su varlığı azalıyor.

        Sonbahar ve kış mevsiminin, yağış kıtlığıyla geçtiği ovada, yer altı kaynaklarının seviyesindeki düşüş de devam ediyor.

        Bölgedeki su kaynaklarında yapılan seviye ölçümleri, geçen yılın aynı dönemine göre, barajlardaki su hacminin belirgin düzeyde azaldığını gösteriyor.

        Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynağı Beyşehir Gölü'nde yüzde 11, kentin önemli içme suyu kaynaklarından Altınapa Barajı'nda yüzde 83 hacimsel azalma tespit edildi.

        Çumra'daki Apa Barajı'nda yüzde 68, Halkapınar'daki İvriz Barajı'nda yüzde 22, Ilgın'daki Çavuşçu Gölü'nde yüzde 13 su kaybı yaşandı.

        Doluluk oranları ise Bozkır Barajı'nda yüzde 5, Bağbaşı Barajı'nda yüzde 17, Beyşehir Gölü'nde yüzde 60, Altınapa Barajı'nda yüzde 10, Çavuşçu Gölü'nde yüzde 14, İvriz Barajı'nda yüzde 27 ve Apa Barajı'nda yüzde 4 olarak ölçüldü.

        Bölgede, May Barajı gibi tamamen kuruyan kaynaklar da bulunurken, Konya Büyükşehir Belediyesi, kentin reklam panolarında, duruma dikkati çekerek, su tasarrufu çağrısında bulunuyor.

        - "Barajların doluluk oranları şu anda tehlikeli seviyede"

        Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, AA muhabirine, kentte 2020'den bu tarafa kar yağışlarının sadece 1 yıl etkili olduğunu söyledi.

        Kış mevsimlerinin artık olması gerekenden çok daha sıcak geçtiğine dikkati çeken Arık, şöyle devam etti:

        "Yıllık ortalama, metrekareye 400 milimetre yağış düşerken, bu yıl sadece 80 milimetre civarında yağış düşmüş durumda. Bu da ciddi bir kuraklık yaşandığını gösteriyor. Bazı barajlarımızda doluluk oranlarımız yüzde 4-5 civarında. Beyşehir Gölü'ndeki hacimsel daralma çok ciddi. Beyşehir Gölü'nün beslediği barajlar var. Bunlarda da suların çekildiğini görüyoruz. Barajların doluluk oranları şu anda tehlikeli seviyede. Yüzey sularımız önemli oranda çekiliyor. Bu yer altı sularımız da etkiliyor."

        - "Çiftçilerimiz suyu az tüketen bitkilere yönelirse ilave destek alacak"

        Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu da Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezi Konya Ovası'nda yıllık yağış miktarının rekolteyi doğrudan etkilediğini kaydetti.

        Geçmiş yıllara kıyasla oldukça kurak bir sene yaşandığını anlatan Soylu, şöyle konuştu:

        "Tarımsal açıdan topraktaki nem rezervi, önümüzdeki aylar için yetersiz. Baharlık ürünlerde de sulama şart. Su kaynaklarının kış döneminde yeterince beslenememesi nedeniyle sürece biraz sıkıntılı bakıyoruz. Bakanlıkça, Konya'daki 19 ilçe su kısıdı bölge ilan edildi. Buralarda, çiftçilerimiz suyu az tüketen bitkilere yönelirse ilave destek alacak. Konya kapalı havzasının kapasitesi belli. Bunun üzerinde yer altından su çektiğimizde su seviyeleri düşüyor. Kış yağışları yetersiz olunca bu çekilme daha da hızlanıyor. Yer üstü kaynaklarımızın seviyeleri de şu anda istenen durumda değil. Geçtiğimiz hafta ülkenin çoğu bölgesi ciddi kar yağışı aldı ama Konya ve çevresi bundan faydalanamadı."

        - "Tüm sektörlerdeki su tüketicilerine büyük sorumluluklar düşüyor"

        SÜ Tarım ve İklim Değişiklikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş ise 2024'te, Türkiye'nin son 53 yılın en sıcak nisan, haziran ve temmuz aylarını gördüğünü, kuraklık ve su krizinin üst düzeyde yaşandığını kaydetti.

        Sıcak ve yağışsız bir kış geçirmenin 2025 yılı açısından da tedirgin ettiğini belirten Baştaş, "Sadece bölgesel değil, ülkesel düzeyde de tarımda, sanayide ve şehirlerde tüketilen suyun doğru ve etkin kullanması için acil eylem planına ihtiyaç var. Düşen yağışların, su kaynaklarının korunması ve idaresi noktasında, tüm sektörlerdeki su tüketicilerine büyük sorumluluklar düşüyor." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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