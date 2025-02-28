Seydişehir karpuzu coğrafi işaret aldı
Seydişehir karpuzuna, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
Seydişehir karpuzuna, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, gazetecilere, Seydişehir'in sahip olduğu değerlerin tanıtımını sağlamak ve markalaştırmak hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.
Seydişehir karpuzunun, ilçenin önemli yöresel ürünleri arasında yer aldığını anlatan Ustaoğlu, şunları kaydetti:
"Eşsiz tadı ve geleneksel üretim metotları, Seydişehir karpuzumuzu diğer karpuzlardan ayırt edilir hale getiriyor. Seydişehir karpuzu adı altında ilçemizde üretilen karpuzlar coğrafi işaretle tescillendi. Bu çalışmayla karpuzun üreticilerimize katkısı gün geçtikçe daha da artacak. İlçemizin tüm değerlerini gün yüzüne çıkarıp tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."
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