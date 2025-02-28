AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Utanç'dan "28 Şubat" açıklaması

AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Abdurrahman Utanç, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Utanç, partisinin il binasında gerçekleştirdiği açıklamada, 28 Şubat başına ne sıfat getirilirse getirilsin, amasız, fakatsız, bir darbe olduğunu söyledi.

Geniş toplum kesimlerinin, katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan silinmeye çalışıldığını belirten Utanç, şunları kaydetti:

"Gençlerin hayatları karartılmıştır. İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır. Ancak aziz milletimize bin yıl sürecek projeler dayatanlar en net cevabı yine milletin kendisinden sandıkta aldılar. 2002 yılında iktidara gelen AK Parti, geçen yıllar içinde sadece bu ülkede altyapı atılımı yapmakla kalmamış, medyadan, bürokrasiye, sermayeden, siyasete darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğratmıştır. Bunların artıklarıyla da her koşulda mücadele devam etmektedir."