Konya'da 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir tırla gümrük kaçağı ürün sevkiyatı yapıldığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, belirlenen tırı Karatay ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu.
Yapılan aramalarda, 6 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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