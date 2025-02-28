Konya'da 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

Yapılan aramalarda, 6 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir tırla gümrük kaçağı ürün sevkiyatı yapıldığı ihbarını aldı.

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