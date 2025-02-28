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        Konya'da 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

        Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:32 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:44
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        Konya'da 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
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        Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir tırla gümrük kaçağı ürün sevkiyatı yapıldığı ihbarını aldı.

        Harekete geçen ekipler, belirlenen tırı Karatay ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu.

        Yapılan aramalarda, 6 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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