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        Seydişehir'de şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği

        Seydişehir Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:21 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:46
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        Seydişehir'de şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği
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        Seydişehir Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

        Millet Bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına Kaymakam Cevdet Bakkal, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Ağır Ceza Reisi Osman Nuri Öz, protokol üyeleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program İlçe Müftüsü Adem Bebek tarafından yapılan dualar ile devam etti.

        Kaymakam Cevdet Bakkal, "Sizler, aziz şehitlerimizin, bizlere hatırası, yadigarısınız. Devletimiz ve milletimiz, sizlerin kıymetini, değerini her zaman bilecek, hiçbir zaman unutmayacaktır. Çünkü sizler en değerli varlıklarınızı, çocuklarınızı, eşlerinizi, kardeşlerinizi kısacası en sevdiklerinizi, bu vatan için, bu millet için feda ettiniz. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, onlara da mutluluk ve sağlık diliyorum." dedi.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da "Şehitlerimiz için ne yaparsak yapalım, onların hakkını ödememiz mümkün değildir. Onların yaptıkları fedakarlık yanında bizim yaptıklarımız ancak vefa borcumuzu yerine getirmek olabilir. Ülkemizin birliği ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna gösterdikleri büyük cesaret ve fedakarlık sonucu şehit veya gazi olmuş aziz kahramanlarımızı bu millet daima hatırlayacak ve her zaman minnetle anacaktır. Bu toprakları bize vatan yapmak üzere canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de şükran ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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