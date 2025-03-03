Konya'da eski eşini yaralayan, yanındaki kişiyi öldüren zanlı yakalandı

Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak'ta dün Ö.Ç. ile eski eşi Ş.A. ve onun arkadaşı F.Ö'yü silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.

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