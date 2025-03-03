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        Konya'da eski eşini yaralayan, yanındaki kişiyi öldüren zanlı yakalandı

        Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde tabancayla eski eşini yaralayan, yanındaki arkadaşını öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:44 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:50
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        Konya'da eski eşini yaralayan, yanındaki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
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        Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde tabancayla eski eşini yaralayan, yanındaki arkadaşını öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak'ta dün yaşanan olayda silahla yaralanan F.Ö. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Ö.Ç'yi kısa sürede yakaladı. Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Olayda ağır yaralanan Ş.A'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak'ta dün Ö.Ç. ile eski eşi Ş.A. ve onun arkadaşı F.Ö'yü silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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