Sarayönü'nde ilk okul öğrencilerinden, yetimler için anlamlı destek

Konya'nın Sarayönü ilçesinde, İsmet ve Ümmühan Önal İlkokulu'nun 1/A sınıfı öğrencileri, yetim çocuklar için anlamlı bir yardım kampanyası düzenledi.

Sınıf öğretmeni Mustafa Şahin, öncülüğünde öğrenciler, sınıfları için bir kumbara alarak her gün düzenli şekilde bağış yaptı. Küçük yaşta paylaşma ve yardımlaşma bilinci kazanmaları amacıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanan bağışlar, yetim çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için İHH Sarayönü Temsilcisi Mustafa Salman Öztürkçü'ye teslim edildi.

Bağışları teslim alan Öztürkçü, çocukların bu duyarlılığının kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, yapılan bu anlamlı desteğin yetim çocuklar için büyük bir umut olduğunu ifade etti.