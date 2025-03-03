Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Murat Temel
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 57 Oğulcan Ülgün), Prip (Dk. 57 Keyta), Melih İbrahimoğlu (Dk. 82 Aleksic), Pedrinho (Dk. 84 Bjorlo), Yusuf Erdoğan, Kramer (Dk. 82 Umut Nayir)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Dk. 58 Serdar Saatçi), Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy (Dk. 73 Cihan Çanak), Lundstram, Cham (Dk. 58 Arif Boşluk), Visca, Sikan, Banza (Dk. 58 Ozan Tufan)
Gol: Dk. 90+10 Umut Nayir (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Malheiro, Dk. 69 Mustafa Eskihellaç, Dk. 80 Visca, 90+7 Cihan Çanak, Serdar Saatçi (Trabzonspor), Dk. 41 Jevtovic, Dk. 90+7 Uğurcan Yazğılı, Keyta (TÜMOSAN Konyaspor)
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