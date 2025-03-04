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        Konyalı genç kadavradan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

        ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'da 3 yıldır diyaliz tedavisi gören 21 yaşındaki Muhammet Emirhan Mücevher, kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:11 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:11
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        Konyalı genç kadavradan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu
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        ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'da 3 yıldır diyaliz tedavisi gören 21 yaşındaki Muhammet Emirhan Mücevher, kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

        Baş ağrısı ve bulanık görme şikayetiyle hastaneye başvuran Mücevher'e böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

        Üç yıldır haftada 3 gün diyaliz tedavisi gören Mücevher'e kadavradan alınan böbrek nakledildi.

        - "Hayata yeniden başladık"

        Dört çocuklu ailenin en büyüğü olan Mücevher, AA muhabirine, bir gece baş ağrısıyla yattığını, ertesi gün kalktığında bulanık görmeye başladığını söyledi.

        Böbrek yetmezliği teşhisi konulduğunda çok üzüldüğünü anlatan Mücevher, "Baş ağrısının sebebi yüksek tansiyonmuş. Direkt aynı gün diyalize aldılar." dedi.

        Mücevher, diyaliz tedavi sürecinin zorlu olduğunu belirterek, "Fiziksel yorgunluk zamanla zihinsel yorgunluk ve moral bozukluğuna dönüşüyor." diye konuştu.

        Bir gün işten geldiğinde arayan hemşirenin böbrek nakli için haber verdiğini anlatan Mücevher, şunları söyledi:

        "Böbrek, 3 kişi içinden bana uygun çıktı. Gece ameliyata girdim. Diyalize girmemek gerçekten çok güzel bir şey, kendimi çok iyi hissediyorum. Hayatımı diyalize göre düzenliyordum, kısıtlıydım. İnşallah hepsi düzelecek. Hayata yeniden başladık."

        Baba Hasan Mücevher, oğlunun rahatsızlığı nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini dile getirerek, "Haftada 3 gün diyalize girdiği için bütün düzenimizi ona göre ayarlıyorduk. Gelen telefonla tarif edilmez bir sevinç yaşadık. Bir doğumunda, bir de ameliyatında öyle bekledik." ifadesini kullandı.

        - "Erken safhada nakil olması da çok büyük şans"

        Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Tanrıkulu, Muhammet Emirhan'ın takipli hastaları olduğunu ve nakil ameliyatını ekibiyle yaptığını söyledi.

        Naklin üzerinden 40 gün geçtiğini ve Emirhan'ın artık normal yaşantısı olduğunu anlatan Tanrıkulu, "Diyaliz yorucu bir süreç. Diyaliz esnasında saatlerce makineye bağlı kalmak hasta açısından zor bir süreç. Emirhan'ın erken safhada nakil olması da çok büyük şans. Tüm sistemi bozulmadan eski sağlığına dönüp hayata tutunmuş oldu. Emirhan, artık sadece kontrollere geliyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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