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        Seydişehir'de şair ve yazarlar toplantısı yapıldı

        Seydişehir'deki şair ve yazarlar toplantıda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 13:39 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:41
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        Seydişehir'de şair ve yazarlar toplantısı yapıldı
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        Seydişehir'deki şair ve yazarlar toplantıda bir araya geldi.

        Maarif Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, Seydişehirli yazarların birbirleriyle tanışması, ortak projelerde iş birliği yapması ve ilçenin kültürel mirasına katkı sunmaları gibi konular ele alındı.

        Toplantının sonunda, ilçedeki şair ve yazarların cemiyetleşmesi yönünde adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

        Katılımcılar, ilerleyen süreçte yeniden bir araya gelerek belirlenen konular üzerinde kapsamlı çalışmalar yapma temennisinde bulundu.

        Toplantıya, Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Doğan da katıldı.

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