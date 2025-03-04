Seydişehir'de şair ve yazarlar toplantısı yapıldı

Toplantıya, Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Doğan da katıldı.

Maarif Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, Seydişehirli yazarların birbirleriyle tanışması, ortak projelerde iş birliği yapması ve ilçenin kültürel mirasına katkı sunmaları gibi konular ele alındı.

Seydişehir'deki şair ve yazarlar toplantıda bir araya geldi.

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