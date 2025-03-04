Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin dava Konya'da devam ediyor

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 18'i tutuklu, 31 sanığın yargılanması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:33 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin dava Konya'da devam ediyor
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 18'i tutuklu, 31 sanığın yargılanması sürüyor.

        Güvenlik tedbiri nedeniyle Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince Konya Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

        Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı duruşmada söz verilen tutuklu sanıklar Ahmet Alyamaç, Muhammet Alyamaç ve Şahin Alyamaç'ın avukatı Sinan Tanrıkulu, olaya ilişkin iddianamede eksik hususlar olduğunu öne sürdü.

        Müvekkillerinin olay anında kavga için dezavantajlı olan lokasyonda bulunduğunu anlatan Tanrıkulu, "Müvekkillerimin eylemlerinin meşru müdafaa olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Arazide çıkarılan yangın ve kendilerine yönelen saldırı ortadadır." ifadesini kullandı.

        Nedim Taş'ın avukatı da müvekkilinin olayla bir ilgisinin olmadığını savunarak, "Görüntü kayıtlarına göre müvekkilimin olay yerinde olmadığı açıktır. Gizli tanığın çelişkili beyanlarından başka müvekkilin olaya iştiraki olduğuna dair delil yoktur." dedi.

        Tutuklu sanık Ömer Taş'ın avukatı müvekkilinin olay yerinde bulunmadığını iddia ederek, "Müvekkilim olay günü kendisine ait tarlada ilaçlama yapmaktadır. Olay her ne kadar öyle yansıtılsa da Taş ailesi tarafından planlanmış bir olay değildir. Öyle olsaydı müvekkilimin tır şoförü olan iki oğlu da yolda değil, olay yerinde olurdu." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Serçeler Mahallesi'nde 15 Haziran 2023'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Halil, Orhan, Serhat ve Mehmet Can Taş ile Mehmet Emin, Mehmet Selim, Ömer, Yunus ve Muhammet Alyamaç öldürülmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 151 sayfalık iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 9 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 117'şer yıldan 180 yıla kadar, 5 sanık hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 26 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 338'er yıldan 530 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Arap Birliği'nden 'Gazze' planı
        Arap Birliği'nden 'Gazze' planı
        Özel: Demokratik Türkiye hayaliniz varsa, varız
        Özel: Demokratik Türkiye hayaliniz varsa, varız
        Çin’den de ABD’ye misilleme
        Çin’den de ABD’ye misilleme
        Şehit polisin katili 16 yıl sonra yakalandı
        Şehit polisin katili 16 yıl sonra yakalandı
        Ramazan’da kilo kontrolü nasıl sağlanır?
        Ramazan’da kilo kontrolü nasıl sağlanır?
        Sırbistan Meclisi'nde kavga
        Sırbistan Meclisi'nde kavga
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu!
        Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu!
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Edip Akbayram'a veda
        Edip Akbayram'a veda

        Benzer Haberler

        Seydişehir'de şair ve yazarlar toplantısı yapıldı
        Seydişehir'de şair ve yazarlar toplantısı yapıldı
        Konyalı genç kadavradan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu
        Konyalı genç kadavradan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu
        Konya'da kız arkadaşının evinin önünde gördüğü kişiyi öldüren zanlı yakalan...
        Konya'da kız arkadaşının evinin önünde gördüğü kişiyi öldüren zanlı yakalan...
        Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından
        Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından
        Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından
        Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig