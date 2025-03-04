Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin dava Konya'da devam ediyor

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 18'i tutuklu, 31 sanığın yargılanması sürüyor.

Güvenlik tedbiri nedeniyle Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince Konya Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı duruşmada söz verilen tutuklu sanıklar Ahmet Alyamaç, Muhammet Alyamaç ve Şahin Alyamaç'ın avukatı Sinan Tanrıkulu, olaya ilişkin iddianamede eksik hususlar olduğunu öne sürdü.

Müvekkillerinin olay anında kavga için dezavantajlı olan lokasyonda bulunduğunu anlatan Tanrıkulu, "Müvekkillerimin eylemlerinin meşru müdafaa olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Arazide çıkarılan yangın ve kendilerine yönelen saldırı ortadadır." ifadesini kullandı.

Nedim Taş'ın avukatı da müvekkilinin olayla bir ilgisinin olmadığını savunarak, "Görüntü kayıtlarına göre müvekkilimin olay yerinde olmadığı açıktır. Gizli tanığın çelişkili beyanlarından başka müvekkilin olaya iştiraki olduğuna dair delil yoktur." dedi.

Tutuklu sanık Ömer Taş'ın avukatı müvekkilinin olay yerinde bulunmadığını iddia ederek, "Müvekkilim olay günü kendisine ait tarlada ilaçlama yapmaktadır. Olay her ne kadar öyle yansıtılsa da Taş ailesi tarafından planlanmış bir olay değildir. Öyle olsaydı müvekkilimin tır şoförü olan iki oğlu da yolda değil, olay yerinde olurdu." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Serçeler Mahallesi'nde 15 Haziran 2023'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Halil, Orhan, Serhat ve Mehmet Can Taş ile Mehmet Emin, Mehmet Selim, Ömer, Yunus ve Muhammet Alyamaç öldürülmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 151 sayfalık iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 9 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 117'şer yıldan 180 yıla kadar, 5 sanık hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 26 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 338'er yıldan 530 yıla kadar hapis cezası istenmişti.