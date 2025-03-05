Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, gençlerle iftar programında bir araya geldi

"Atmosfer Bosna Gençlik Merkezimizde üniversiteli gençlerimizle iftar sofrasında buluştuk. Onlarla aynı sofrayı paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk. Gençlerimizin yaptıkları çalışmaları yakından takip ediyor, takdirle karşılıyorum. Büyük Türkiye'nin güçlü yarınlarını sevgili gençlerimizle birlikte inşa ediyoruz."

Altay, Atmosfer Bosna Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, ramazanın maneviyatını, Konya'nın her köşesinde birlik ve beraberlik içinde yaşadıklarını söyledi.

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