Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldürüldü

        Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:01 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldürüldü
        ABONE OL

        Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Barbaros Mahallesi'nde A.E. (21) ile husumetlisi M.G. (24) tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.E'nin tüfekle M.G'yi yaralayarak kaçtığı iddia edildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        Yasaklı pestisit çıkan limonlar imha edildi
        Yasaklı pestisit çıkan limonlar imha edildi
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Süper Lig'in VAR raporu açıklandı!
        Süper Lig'in VAR raporu açıklandı!
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Eşini döven babasını katletti!
        Eşini döven babasını katletti!
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Şiddet davası
        Şiddet davası

        Benzer Haberler

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, gençlerle iftar programında bir ar...
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, gençlerle iftar programında bir ar...
        Husumetlisini sokak ortasında tüfekle öldürdü
        Husumetlisini sokak ortasında tüfekle öldürdü
        Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin dava Konya'da devam...
        Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin dava Konya'da devam...
        Seydişehir'de şair ve yazarlar toplantısı yapıldı
        Seydişehir'de şair ve yazarlar toplantısı yapıldı
        Konyalı genç kadavradan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu
        Konyalı genç kadavradan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu
        Konya'da kız arkadaşının evinin önünde gördüğü kişiyi öldüren zanlı yakalan...
        Konya'da kız arkadaşının evinin önünde gördüğü kişiyi öldüren zanlı yakalan...