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        Adını aldığı gazi dedesinin İstiklal Madalyası'nı gururla taşıyacak

        SERHAT ÇETİNKAYA - Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılarak gazi olan Ahmet Tokgöz'ün teslim edilen madalyası, adını ve soyadını taşıyan torununu gururlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 13:07 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:13
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        Adını aldığı gazi dedesinin İstiklal Madalyası'nı gururla taşıyacak
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        SERHAT ÇETİNKAYA - Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelerde vatan savunmasına katılarak gazi olan Ahmet Tokgöz'ün teslim edilen madalyası, adını ve soyadını taşıyan torununu gururlandırdı.

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 1919-1922 yıllarında milli mücadeleye katılarak Batı Cephesi'nde savaşan ancak İstiklal Madalyası'nı alamayan Tokgöz'ün 66 yaşındaki torunu Ahmet Tokgöz, Milli Savunma Bakanlığına başvurdu.

        Yapılan inceleme sonucu 1965'te hayatını kaybeden gazi Tokgöz'ün madalyası, yaklaşık bir asır sonra Beyşehir Askerlik Şubesi'nde torununa teslim edildi.

        - "İzmir Kadifekale'ye ilk çıkan askerlerin içindeymiş"

        Tokgöz, AA muhabirine, 1895 doğumlu dedesinin Kurtuluş Savaşı'nda, Batı Anadolu'daki birçok cephede ve İzmir'de savaştığını, ülkenin düşman işgalinden kurtarılması için uzun yıllar askerlik yaptığını söyledi.

        Dedesinin savaş anılarını aile büyüklerinden dinleyerek büyüdüğünü anlatan Tokgöz, bu yüzden Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı dönemine ilgi duyduğunu dile getirdi.

        Dedesinin askerlik kayıtlarına ulaşmak için Milli Savunma Bakanlığına başvurduğunu, resmi yazışmalardan sonra madalyasını ve İstiklal Berat Belgesi'ni teslim alabileceğini öğrenince büyük mutluluk yaşadığını vurgulayan Tokgöz, "Dedemi, babaannem ve babam anlatırdı. Dedem öldüğünde henüz çocuktum. Elimizde sadece Kurtuluş Savaşı'nın kayıtları bulunuyor ama babaannem 8 yıl savaştığını söylerdi. Birinci Dünya Savaşı'nda, Yemen'de de savaştığını anlatırdı. Kurtuluş Savaşı'nda İzmir'e Kadifekale'ye ilk çıkan askerlerin içindeymiş. Dedem o şekilde anlatırmış." ifadesini kullandı.

        - "Böyle bir insanın torunu olmak bana büyük gurur veriyor"

        Tokgöz, kahramanlık hikayeleriyle büyüdüğü dedesinin madalyasını almaktan büyük gurur duyduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Dedemin madalyasına kavuştuğumda manevi yönden çok keyif aldım. Dedemin ismini taşıyordum, şimdi madalyasını da taşıyacağım. Bu benim için çok büyük bir keyif ve mutluluk. Duygularımı anlatmak çok zor. Dedemin 6 çocuğu vardı, almak bana nasipmiş. Madalyayı evimin en güzel köşesine asacağım. Dedemin başka hatıraları da var. Tüfeklerin ucuna takılan bir tane süngüsü var. 1881'de yapılmış bir süngü. Onu da saklıyorum. Madalya da evimin köşesinde ölünceye kadar benimle beraber yaşayacak."

        Dedesinin bir İstiklal neferi olarak vatanı ve milleti için savaştığını belirten Tokgöz, "Bu uğurda cephelere gitmiş. Böyle bir insanın torunu olmak bana büyük gurur veriyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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