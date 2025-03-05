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        Sarayönü'nde metruk binaların yıkımı için çalışma yürütülüyor

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde metruk binaların yıkımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:28 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:56
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        Sarayönü'nde metruk binaların yıkımı için çalışma yürütülüyor
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        Konya'nın Sarayönü ilçesinde metruk binaların yıkımına başlandı.

        Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, çarşı bölgesindeki riskli yapılar tespit edildi.

        Kontrollü yıkım gerçekleştiren yetkililer, risk taşıyan benzer yapıların yıkım çalışmalarının süreceğini bildirdi.

        Vatandaşlar da metruk binaların yıkımıyla ilçenin daha güvenli hale geleceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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