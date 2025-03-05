Sarayönü'nde metruk binaların yıkımı için çalışma yürütülüyor
Konya'nın Sarayönü ilçesinde metruk binaların yıkımına başlandı.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde metruk binaların yıkımına başlandı.
Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, çarşı bölgesindeki riskli yapılar tespit edildi.
Kontrollü yıkım gerçekleştiren yetkililer, risk taşıyan benzer yapıların yıkım çalışmalarının süreceğini bildirdi.
Vatandaşlar da metruk binaların yıkımıyla ilçenin daha güvenli hale geleceğini kaydetti.
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