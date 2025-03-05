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        Konya'da LÖSEV Umudumuz Kadın Dayanışması Paneli düzenlendi

        Konya'da LÖSEV Umudumuz Kadın Dayanışması Paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 15:05 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:13
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        Konya'da LÖSEV Umudumuz Kadın Dayanışması Paneli düzenlendi
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        Konya'da LÖSEV Umudumuz Kadın Dayanışması Paneli gerçekleştirildi.

        LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, bir otelde düzenlenen panelde, kadınların birbirine ilham olduğunu söyledi.

        Kadınların güçlü olduklarını belirten Ünver, "Dağ gibi duran kadınlar ve mücadeleci kadınlar bana her zaman ilham verdi. Ortaya hakikaten bugünkü anlamda güzel işler çıkardıysam sizlerden ilham alarak, inanarak birlikte başardık." diye konuştu.

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