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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 133 şüpheliden 34'ü tutuklandı

        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 133 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:15
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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 133 şüpheliden 34'ü tutuklandı
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        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 133 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlar ve kullananlara yönelik, 20 Şubat-5 Mart'ta 71 operasyon gerçekleştirdi.

        Polis, belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda, 109 bin uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 292 bin 540 lira ele geçirdi.

        Operasyonlarda yakalanan 133 şüpheliden 84'ü ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 42 zanlıdan 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 34'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şüphelilerden 7'sinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Öte yandan, uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan aranan 35 hükümlü de cezaevine gönderildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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