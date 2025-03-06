Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 133 şüpheliden 34'ü tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 133 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlar ve kullananlara yönelik, 20 Şubat-5 Mart'ta 71 operasyon gerçekleştirdi.

Polis, belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda, 109 bin uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 292 bin 540 lira ele geçirdi.

Operasyonlarda yakalanan 133 şüpheliden 84'ü ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 42 zanlıdan 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 34'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden 7'sinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan aranan 35 hükümlü de cezaevine gönderildi.