İklim değişikliği şeker üretimini olumsuz etkiledi

SERHAT ÇETİNKAYA - İklim değişikliğiyle birlikte mevsimsel sıcaklıklarda yaşanan artış, şeker pancarından elde edilen şeker miktarının azalmasına neden oldu.

Pancarın olgunlaşma döneminde güz sıcaklıklarının yüksek seyretmesi, bitkinin yumrusunda depolanan şeker oranını ifade eden polar değerinin yükselmesini engelliyor.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, AA muhabirine, Türkiye'de 2024-2025 hasat döneminde 25 milyon ton şeker pancarı üretildiğini söyledi.

Pancar üretimindeki yükselişe rağmen, küresel ısınma nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi şeker miktarında düşüş olduğunu belirten Erkoyuncu, tahmin edilen şeker üretiminde yüzde 10'luk bir kayıp yaşandığını dile getirdi.

Düşüşe rağmen Türkiye'de herhangi bir şeker sıkıntısı bulunmadığını vurgulayan Erkoyuncu, "Geçen sezondan 400 bin ton şeker stoku kaldığı için şeker sıkıntısı gibi bir durum yok, hatta fazlalığı var. Bu sezon Konya'da 3 milyon 775 bin ton pancar alımı yaptık, bundan da 460 bin ton şeker çıktı. Pancar verimi bu yıl çok iyiydi ama polar, iklimden kaynaklı geçen yıllara göre daha düşüktü. Avrupa'da bile sıkıntılar yaşandı. Fransa, Almanya bu konuda çok iyidir. Onlar bile polar oranında 15'i geçemedi. Biz bunun üzerindeyiz ama önceki yıllara göre düşüğüz." ifadesini kullandı.

- "İklime etki edemeyiz ama kampanya dönemini daraltacağız"

Erkoyuncu, Türkiye'de yıllık 3 milyon ton şekere ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bunun üçte birini Türk Şeker karşılıyor, üçte birini PANKOBİRLİK bünyesindeki fabrikalar karşılıyor, kalan kısmını da özelleşen fabrikalar karşılıyor. Konya Şeker olarak biz bunun yüzde 17'sini karşılıyoruz. Çumra Şeker Fabrika'mız Türkiye'nin en büyüğü. Günlük 16 bin 500 ton pancar işleniyor. Gelecek yıl kapasitesi 20 bin tona çıkacak. Kent merkezindeki fabrikada da 11 bin 500 ton pancar işleniyor. Gelecek yıl günde 31 bin 500 ton pancar işleyeceğiz."