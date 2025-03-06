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        Konya'da motosikletine çakar sistemi takan sürücüye 279 bin 481 lira para cezası

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, motosikletine çakar sistemi takan ve güvenlik ekipmanı bulundurmayan sürücüye toplamda 279 bin 481 lira idari para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:19 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:19
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        Konya'da motosikletine çakar sistemi takan sürücüye 279 bin 481 lira para cezası
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, motosikletine çakar sistemi takan ve güvenlik ekipmanı bulundurmayan sürücüye toplamda 279 bin 481 lira idari para cezası verildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde yaptığı denetimlerde bir motosikleti durdurdu.

        Yapılan kontrolde, motosikletin ön farı içerisinde çakar sistemi tespit edildi.

        Güvenlik ekipmanı da bulundurmayan sürücüye usulsüzlüklere ilişkin toplamda 279 bin 481 lira para cezası kesildi, ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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