Konya'da motosikletine çakar sistemi takan sürücüye 279 bin 481 lira para cezası

Güvenlik ekipmanı da bulundurmayan sürücüye usulsüzlüklere ilişkin toplamda 279 bin 481 lira para cezası kesildi, ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde yaptığı denetimlerde bir motosikleti durdurdu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, motosikletine çakar sistemi takan ve güvenlik ekipmanı bulundurmayan sürücüye toplamda 279 bin 481 lira idari para cezası verildi.

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