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        Konya'da çıkan yangında beton mikseri hasar gördü

        Konya'da çıkan yangında beton mikserinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:39 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:39
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        Konya'da çıkan yangında beton mikseri hasar gördü
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        Konya'da çıkan yangında beton mikserinde hasar oluştu.

        Sarayönü ilçesinde bir beton mikserinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, beton mikserinde hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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