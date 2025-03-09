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        Kulu'da oruç tutan çocuklar iftarda bir araya geliyor

        Konya'nın Kulu ilçesinde 8-14 yaşlarındaki oruç tutan çocuklar hayırseverler tarafından iftar sofrasında bir araya getirilerek oruçlarını açıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 12:05 Güncelleme: 09.03.2025 - 12:10
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        Kulu'da oruç tutan çocuklar iftarda bir araya geliyor
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        Konya'nın Kulu ilçesinde 8-14 yaşlarındaki oruç tutan çocuklar hayırseverler tarafından iftar sofrasında bir araya getirilerek oruçlarını açıyor.

        Hayırsever Sinan Ekici, yaptığı açıklamada, yardımda bulunan hayır sahiplerine teşekkür ederek çocukların mutlu olduğunu, yüzlerinin güldüğünü söyledi.

        Etkinliğin önümüzdeki günlerde devam edeceğini belirten Ekici, "Oruç tutan 221 çocuğu bir araya getirdik. Akıllarında ramazan ayına ait bir anı kalsın diye böyle bir organizasyon yaptık. Büyükler örf ve adetten bir araya geliyorlar ama çocukların bir gün bile oruç tutarak ödül niyetine böyle bir organizasyon bence bir büyüğü iftara çağırmaktan daha eftaldir. Her şeye temelden başlamak lazım, temelimiz çocuklarımız." dedi.

        Etkinlik hediye dağıtımı ve semazen gösterisinin ardından servislerle çocukların evlerine götürülmesiyle son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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