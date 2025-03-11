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        Konya'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 10:00 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:00
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        Konya'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Alanya'dan Kayseri'ye giden M.K'nin kullandığı 68 ACK 275 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark edince aracı durduran otobüs şoförü, muavin ile yolcuları tahliye etti.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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