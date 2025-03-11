Konya'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Alevleri fark edince aracı durduran otobüs şoförü, muavin ile yolcuları tahliye etti.

Alanya'dan Kayseri'ye giden M.K'nin kullandığı 68 ACK 275 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.