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        Seydişehir'de tarihi trekking rotası oluşturuluyor

        Seydişehir Belediyesi tarafından ilçenin tarihi yollarını ortaya çıkarmak, tarih ile doğa turizmini bir araya getirerek yeni bir turizm alternatifi oluşturmak, doğa turizmine trekking ile katkı sağlamak amacıyla Seydişehir sınırları içerisinde Homonada Yolu Trekking Rotası çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:00 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:02
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        Seydişehir'de tarihi trekking rotası oluşturuluyor
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        Seydişehir Belediyesi tarafından ilçenin tarihi yollarını ortaya çıkarmak, tarih ile doğa turizmini bir araya getirerek yeni bir turizm alternatifi oluşturmak, doğa turizmine trekking ile katkı sağlamak amacıyla Seydişehir sınırları içerisinde Homonada Yolu Trekking Rotası çalışmaları başladı.

        Antik Çağ'dan günümüze kadar ulaşan rotaların tespit edilerek Seydişehir’in eşsiz doğasıyla birleşecek olan ve bölgenin en önemli trekking rotaları arasında yer alacak olan Homonada Yolu İşbirliği Sözleşmesi, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, profesyonel dağcılar Mehmet Gültekin ve Fedai Erkocaoğlu tarafından imzalandı.

        Projede tarihi güzelliklerin yanı sıra doğal güzelliklerin, tabiat varlıklarının ve eşsiz manzaraların yer alacağı Homonada Yolu Trekking Rotası, Seydişehir ve bölgesinin ilk profesyonel Trekking Rotası olacak.

        Proje kapsamında, Seydişehir'in tarihi yolları gün yüzüne çıkarılarak eşsiz doğal güzelliklerle buluşturulacak. Homonada Yolu, doğa yürüyüşü tutkunları için benzersiz bir rota haline gelecek.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Seydişehir'in tanıtımına katkı sağlamak amacıyla alternatif turizm alanlarında projeler üretmeye devam ettiklerini belirterek, "Bu anlamda bugün attığımız adım, bölgemiz açısından büyük önem taşıyor. Seydişehir'in tarihi yollarının doğayla birleşeceği, 300 kilometrelik trekking rotasıyla yıl boyu yerli ve yabancı birçok doğaseveri ilçemizde misafir edeceğiz. Bu çalışmalar tamamlandığında ortaya çıkaracağımız kılavuz kitapçıkla her bir vatandaşımız gönül rahatlığıyla bu rotalardan Seydişehir'imizin tarihi ve eşsiz doğasından faydalanabilecek. Homonada Yolu'nun trekking rotası olarak düzenlenmesi, Seydişehir'in turizm potansiyelini artırarak bölge ekonomisine katkı sağlayacak." diye konuştu.

        Rotaları yılsonuna kadar ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirten profesyonel dağcılar Mehmet Gültekin ve Fedai Erkocaoğlu, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'na teşekkür etti.

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