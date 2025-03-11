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        Kulu'da iki ayrı yangında hasar meydana geldi

        Konya'nın Kulu ilçesinde iki ayrı yangında hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 13:27 Güncelleme: 11.03.2025 - 13:30
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        Kulu'da iki ayrı yangında hasar meydana geldi
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        Konya'nın Kulu ilçesinde iki ayrı yangında hasar meydana geldi.

        Ömeranlı Mahallesi Ankara-Konya kara yolu üzerinde Mehmet Emin A. idaresindeki 06 PNP 76 otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Esnafın müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Bir diğer yangın Zincirlikuyu Mahallesinde Sibel G'ye ait tarım araç ve gereçlerin bulunduğu depoda çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin uzun süren çalışmaları sonrası söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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