Konya'da yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Araçtaki 2 düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı anlaşılan yabancı uyruklu M.A.N. ve A.E.C. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kazanın ardından araçtan inip yaya olarak kaçmak isteyen 4 kişi, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

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