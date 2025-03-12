Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Kuraklığın etkisindeki Düden Gölü'nde yaban hayatı çeşitliliği azalıyor

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da geçmişte 180'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan, flamingoların da önemli yaşam alanlarından Düden Gölü'nde son yıllarda yaşanan kuraklık, yaban hayatı çeşitliliğinin azalmasına neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:28 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuraklığın etkisindeki Düden Gölü'nde yaban hayatı çeşitliliği azalıyor
        ABONE OL

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da geçmişte 180'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan, flamingoların da önemli yaşam alanlarından Düden Gölü'nde son yıllarda yaşanan kuraklık, yaban hayatı çeşitliliğinin azalmasına neden oluyor.

        Yağışların azalması ve yeraltı sularının çekilmesiyle artık doğal kaynaklardan beslenemeyen gölün, kıyıdan yer yer 300-400 metre çekildiği gözlendi.

        Kulu ilçesinde kuraklık yıllarından önce flamingolarla birlikte yüzlerce kuş türünün barınıp içinde oluşan adalarda ve kıyılarında kuluçkaya yattığı göl, arıtma tesisinden aktarılan suyla varlığını sürdürebiliyor.

        Bazı yıllar tamamen kuruyan gölün ekosisteminde yaşanan bozulma, yaban hayatı zenginliğini bitirirken, artık birçok kuş türü bölgede gözlemlenemiyor.

        Tuz Gölü'nde kuluçka dönemini geçiren flamingoların beslenmesi için hayati önem taşıyan gölün günden güne küçülmesi, doğaseverleri de endişelendiriyor.

        - "Yağış yok, aşırı kuraklık devam ediyor"

        Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, AA muhabirine, kuş cenneti olarak nitelendirilen gölün, 7-8 yıldır kuraklığın etkisiyle yaban hayatı zenginliğini yitirdiğini söyledi.

        Bu kışın hiç görülmediği kadar kurak geçtiğini belirten Uludağ, bölgenin neredeyse hiç kar yağışı almadığını, yağmurun da çok yetersiz düştüğünü dile getirdi.

        Uludağ, daha yaz gelmeden ciddi kuraklık yaşandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Göllerimiz, derelerden beslenirdi. Yağış olmadığı için ve yeraltı sularının aşırı çekilmesinden dolayı artık dereler de akmıyor. Burası zamanında 180'den fazla kuş türünü barındıran, cıvıl cıvıl, her tarafı yemyeşil olan bir yerdi. Şu anda Düden Gölü kötü durumda, Küçük Göl'de de damla su yok. Kuşlar artık yok. Marttayız ama yaz gibi bir dönem geçiriyoruz. Yağış yok, aşırı kuraklık devam ediyor. Böyle devam ederse büyük sıkıntılar bizi bekliyor."

        - "Buraların 20 yıl önceki halini görseydiniz inanamazdınız"

        Düden Gölü'nün artık balçık deryasını andırdığını, Küçük Göl'ün ise çöle dönüştüğünü vurgulayan Uludağ, "Geçmişte burası kuş cenneti ilan edilmişti. Düden Gölü, Küçük Göl ile yan yana. Bunun dışında bölgemizde Kozanlı, Uyuz göllerimiz var. Onlarda da durum aynı. Eskiyle bugünü karşılaştırdığımız zaman dağlar kadar fark var. Buraların 20 yıl önceki halini görseydiniz inanamazdınız. Eskiden 180'in üzerinde kuş türü varken, şimdi yok denecek kadar az." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        Bölüm finali gündem oldu
        Bölüm finali gündem oldu
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı

        Benzer Haberler

        Konya'da yürümekte zorluk çeken hastanın ayağındaki yaradan terlik parçası...
        Konya'da yürümekte zorluk çeken hastanın ayağındaki yaradan terlik parçası...
        Seydişehir'de tarihi geçmiş ürün satan market sahibine ceza uygulandı
        Seydişehir'de tarihi geçmiş ürün satan market sahibine ceza uygulandı
        Siyah kuşak sahibi doktor baba ile tıp öğrencisi kızı, karate hakemliği yap...
        Siyah kuşak sahibi doktor baba ile tıp öğrencisi kızı, karate hakemliği yap...
        Konya'da yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Konya'da yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Eşini öldürüp, intihar eden kocanın 24 suç kaydı varmış
        Eşini öldürüp, intihar eden kocanın 24 suç kaydı varmış
        Kulu'da iki ayrı yangında hasar meydana geldi
        Kulu'da iki ayrı yangında hasar meydana geldi