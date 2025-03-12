Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Sarayönü'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 14:06 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarayönü'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
        ABONE OL

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Ahmet Hüdai Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Protokol üyelerinin de katıldığı etkinlikte, öğrenciler şiirler okudu, gösterilerde bulundu.

        ​​​​​​​Program, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı

        Benzer Haberler

        Konya'da boşanma aşamasındaki eşinin silahla öldürdüğü kadının cenazesi top...
        Konya'da boşanma aşamasındaki eşinin silahla öldürdüğü kadının cenazesi top...
        Kuraklığın etkisindeki Düden Gölü'nde yaban hayatı çeşitliliği azalıyor
        Kuraklığın etkisindeki Düden Gölü'nde yaban hayatı çeşitliliği azalıyor
        Konya'da yürümekte zorluk çeken hastanın ayağındaki yaradan terlik parçası...
        Konya'da yürümekte zorluk çeken hastanın ayağındaki yaradan terlik parçası...
        Seydişehir'de tarihi geçmiş ürün satan market sahibine ceza uygulandı
        Seydişehir'de tarihi geçmiş ürün satan market sahibine ceza uygulandı
        Siyah kuşak sahibi doktor baba ile tıp öğrencisi kızı, karate hakemliği yap...
        Siyah kuşak sahibi doktor baba ile tıp öğrencisi kızı, karate hakemliği yap...
        Konya'da yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Konya'da yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı