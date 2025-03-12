Sarayönü'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
Konya'nın Sarayönü ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Ahmet Hüdai Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Protokol üyelerinin de katıldığı etkinlikte, öğrenciler şiirler okudu, gösterilerde bulundu.
Program, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.
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