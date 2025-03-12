Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya ve çevre illerde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kutlandı

        Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün 104. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 15:26 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya ve çevre illerde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kutlandı
        ABONE OL

        Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün 104. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında program düzenlendi.

        Konya'da Selçuklu Anadolu Lisesi tarafından Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Konya Valisi İbrahim Akın, resim, şiir, kompozisyon, İstiklal Marşı'nı güzel okuma ve "Dilimizin Zenginlikleri Projesi Mehmet Akif Ersoy ve Türkçe En İyi Afiş-Cümle" yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

        Selçuklu Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni İbrahim Öner, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

        Program, Selçuklu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin sahnelediği "Maziden Atiye: Mehmet Akif'in Serencamı" isimli özel gösterinin ardından "Dilimizin Zenginlikleri Projesi Mehmet Akif Ersoy ve Türkçe En İyi Afiş-Cümle Yarışması Sergisi"nin gezilmesi ile son buldu.

        Programa Vali Akın'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, ilçe kaymakamları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'ndaki programda, günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmaların ardından öğrenciler, İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini anlatan tiyatro oyununu sergiledi.

        Programa Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol katıldı.

        - Karaman

        Karaman'da da Piri Reis Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Etkinlikte, Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sunuldu.

        Programa, Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Aksaray

        Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

        Programda, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı sinevizyon gösterimi ile anlatıldı, öğrencilerin gösterileri izlendi.

        Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

        Programa, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, bazı milletvekilleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Şebeke suyunda 'petrol hidrokarbonu' çıktı! Kesinlikle kullanmayın!
        Şebeke suyunda 'petrol hidrokarbonu' çıktı! Kesinlikle kullanmayın!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı

        Benzer Haberler

        Başkan Altay, yapımı tamamlanan Çumra İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi...
        Başkan Altay, yapımı tamamlanan Çumra İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi...
        Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, toprağa verildi
        Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, toprağa verildi
        Konya'da boşanma aşamasındaki eşinin silahla öldürdüğü kadının cenazesi top...
        Konya'da boşanma aşamasındaki eşinin silahla öldürdüğü kadının cenazesi top...
        Sarayönü'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü pro...
        Sarayönü'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü pro...
        Kuraklığın etkisindeki Düden Gölü'nde yaban hayatı çeşitliliği azalıyor
        Kuraklığın etkisindeki Düden Gölü'nde yaban hayatı çeşitliliği azalıyor
        Konya'da yürümekte zorluk çeken hastanın ayağındaki yaradan terlik parçası...
        Konya'da yürümekte zorluk çeken hastanın ayağındaki yaradan terlik parçası...