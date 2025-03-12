Konya ve çevre illerde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kutlandı

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün 104. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında program düzenlendi.

Konya'da Selçuklu Anadolu Lisesi tarafından Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Konya Valisi İbrahim Akın, resim, şiir, kompozisyon, İstiklal Marşı'nı güzel okuma ve "Dilimizin Zenginlikleri Projesi Mehmet Akif Ersoy ve Türkçe En İyi Afiş-Cümle" yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Selçuklu Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni İbrahim Öner, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Program, Selçuklu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin sahnelediği "Maziden Atiye: Mehmet Akif'in Serencamı" isimli özel gösterinin ardından "Dilimizin Zenginlikleri Projesi Mehmet Akif Ersoy ve Türkçe En İyi Afiş-Cümle Yarışması Sergisi"nin gezilmesi ile son buldu.

Programa Vali Akın'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, ilçe kaymakamları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'ndaki programda, günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmaların ardından öğrenciler, İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini anlatan tiyatro oyununu sergiledi.

Programa Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol katıldı.

- Karaman

Karaman'da da Piri Reis Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sunuldu.

Programa, Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.