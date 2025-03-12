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        Kulu'da yaralı baykuş tedavi altına alındı

        Konya'nın Kulu ilçesinde, yol kenarında bulunan yaralı baykuş tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 16:16 Güncelleme: 12.03.2025 - 16:19
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        Kulu'da yaralı baykuş tedavi altına alındı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde, yol kenarında bulunan yaralı baykuş tedavi altına alındı.

        Değirmenözü Mahallesi'nde yaralı baykuşu bulan Mustafa Kameroğulları, kuşu Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.

        Yaralı baykuş, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

        Baykuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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