Kulu'da yaralı baykuş tedavi altına alındı

Yaralı baykuş, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Değirmenözü Mahallesi'nde yaralı baykuşu bulan Mustafa Kameroğulları, kuşu Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.

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