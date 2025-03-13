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        Konya'da motosikletle su kanalına düşen kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosikleti ile su kanalına düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 09:27 Güncelleme: 13.03.2025 - 09:27
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        Konya'da motosikletle su kanalına düşen kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosikleti ile su kanalına düşen kişi yaralandı.

        Fevzi D, 07 YZ 553 plakalı motosikleti ile Seydişehir Marangozlar Sanayi arkasında bulunan bölgeye gezmeye gittiği sırada motosikletinin hakimiyetini kaybederek su kanalına düştü.

        Olayı gören vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Fevzi D, düştüğü su kanalından çıkarılarak ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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