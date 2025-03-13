Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde 28 kilo verdi

ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'da bir bankada çalışan 46 yaşındaki Ali Erdal Ünsal, Selçuklu 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki uzman diyetisyenin kontrolünde 8 ayda 28 kilo vererek sağlık sorunlarından kurtuldu.

Mesleği gereği hareketsiz bir yaşam tarzı olan Ünsal, fazla kiloları nedeniyle insülin direnci ve kolesterol yüksekliği şikayetleri yaşamaya başladı.

Kilosu 109, bel çevresi 125 santimetre, yağ oranı da yüzde 35 olarak Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuran Ünsal, merkezdeki uzman diyetisyenin desteğiyle 28 kilo verdi.

Ünsal, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 yıl önce kilo problemi nedeniyle Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurduğunu, 8 ayda 81 kiloya kadar düştüğünü söyledi.

Romatizmal rahatsızlığı olduğu için fazla kilonun hayatını olumsuz etkilediğini anlatan Ünsal, "Kilo vermek beni bu ağrılarımdan kurtarmış oldu. Kilolu olmak kıyafet ve genel görünüş olarak da rahatsızlık verici." dedi.

Daha önce kilo vermek için denemeleri olduğuna değinen Ünsal, kendi denemelerinde büyük yanlışlar yaptığını, uzman kontrolünde kilo vermenin çok daha sağlıklı olduğunu dile getirdi.

Ünsal, aç kalmanın kilo verdirmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hiçbir zaman aç kaldığımı hatırlamıyorum. Bol su içiyorum, yürüyorum. Bankacı olduğum için hareketsiz bir yaşam sürüyorum. Daha önceki denemelerimde de kilo verememiştim. Ön yargılarım vardı. Günde bir saat yürüyüş ya da egzersiz ve düzenli beslenme kilo vermemi sağladı. Ailenin en büyük destekçi olması lazım. XXL giyiyordum, şu an L-M beden giyiyorum. Vücuduma binen kilo yükünden kurtuldum."

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Selçuklu 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli diyetisyen Beyza Öz, merkezde fiziksel aktivite, ağız ve diş sağlığı, enjeksiyon ve pansuman hizmetleri, kadın ve üreme sağlığı, kanserin erken teşhisi ve taraması, enfeksiyon hastalıkları ile sigarayı bırakma, psikososyal ve beslenme danışmanlığı gibi hizmetler verildiğini söyledi.