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        Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde 28 kilo verdi

        ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'da bir bankada çalışan 46 yaşındaki Ali Erdal Ünsal, Selçuklu 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki uzman diyetisyenin kontrolünde 8 ayda 28 kilo vererek sağlık sorunlarından kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:28
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        Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde 28 kilo verdi
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        ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'da bir bankada çalışan 46 yaşındaki Ali Erdal Ünsal, Selçuklu 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki uzman diyetisyenin kontrolünde 8 ayda 28 kilo vererek sağlık sorunlarından kurtuldu.

        Mesleği gereği hareketsiz bir yaşam tarzı olan Ünsal, fazla kiloları nedeniyle insülin direnci ve kolesterol yüksekliği şikayetleri yaşamaya başladı.

        Kilosu 109, bel çevresi 125 santimetre, yağ oranı da yüzde 35 olarak Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuran Ünsal, merkezdeki uzman diyetisyenin desteğiyle 28 kilo verdi.

        Ünsal, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 yıl önce kilo problemi nedeniyle Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurduğunu, 8 ayda 81 kiloya kadar düştüğünü söyledi.

        Romatizmal rahatsızlığı olduğu için fazla kilonun hayatını olumsuz etkilediğini anlatan Ünsal, "Kilo vermek beni bu ağrılarımdan kurtarmış oldu. Kilolu olmak kıyafet ve genel görünüş olarak da rahatsızlık verici." dedi.

        Daha önce kilo vermek için denemeleri olduğuna değinen Ünsal, kendi denemelerinde büyük yanlışlar yaptığını, uzman kontrolünde kilo vermenin çok daha sağlıklı olduğunu dile getirdi.

        Ünsal, aç kalmanın kilo verdirmediğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Hiçbir zaman aç kaldığımı hatırlamıyorum. Bol su içiyorum, yürüyorum. Bankacı olduğum için hareketsiz bir yaşam sürüyorum. Daha önceki denemelerimde de kilo verememiştim. Ön yargılarım vardı. Günde bir saat yürüyüş ya da egzersiz ve düzenli beslenme kilo vermemi sağladı. Ailenin en büyük destekçi olması lazım. XXL giyiyordum, şu an L-M beden giyiyorum. Vücuduma binen kilo yükünden kurtuldum."

        - Şeker ilacını bıraktı, kan değerleri düzeldi

        Selçuklu 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli diyetisyen Beyza Öz, merkezde fiziksel aktivite, ağız ve diş sağlığı, enjeksiyon ve pansuman hizmetleri, kadın ve üreme sağlığı, kanserin erken teşhisi ve taraması, enfeksiyon hastalıkları ile sigarayı bırakma, psikososyal ve beslenme danışmanlığı gibi hizmetler verildiğini söyledi.

        Öz, Ünsal'ın fazla kilo şikayetiyle kendilerine başvurduğunu, kan değerlerinde de insülin direnci, kolesterol ve ürik asit değerlerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Düzenli beslenme alışkanlığı ve fiziksel aktiviteyle 28 kilo verdi ve en önemlisi kullandığı şeker ilacını bıraktı, kan değerleri düzeldi. Vücut yağ oranını yüzde 36'dan yüzde 25'e çektik. Artık kontrol amacıyla geliyor. Düzenli beslenme alışkanlığı kazanması, porsiyon kontrolüne dikkat etmesi, bir öğünde kaçamak yapıyorsa diğer öğünde dengelemesi ve bunu hayatına oturtması bizim için önemli. Tip 2 diyabet başlangıcı vardı, insülin direnci yüksekti, onun için ilaç kullanıyordu ama ilacı beşinci ayda bıraktı. Artık kan değerleri olması gereken referans aralığında devam ediyor."

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