Konya'da aracıyla uygulama noktasından kaçan alkollü sürücüye 20 bin 290 lira ceza

Yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen sürücü Ö.K'ye "alkollü araç kullanma", "polis ihtarına uymama", "kırmızı ışık ihlali", "muayenesiz araç kullanma" ve "tehlikeli araç kullanma" suçlarından 20 bin 290 lira ceza kesilerek ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

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