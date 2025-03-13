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        Konya'da aracıyla uygulama noktasından kaçan alkollü sürücüye 20 bin 290 lira ceza

        Konya'da uygulama noktasından kaçıp polis ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalanan alkollü araç sürücüsüne 20 bin 290 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:36 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:36
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        Konya'da aracıyla uygulama noktasından kaçan alkollü sürücüye 20 bin 290 lira ceza
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        Konya'da uygulama noktasından kaçıp polis ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalanan alkollü araç sürücüsüne 20 bin 290 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesi Albayrak Caddesi'ndeki uygulama noktasında bir otomobili durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracın sürücüsü, kovalamacanın ardından Karatay ilçesi Araplar Mahallesi'nde yakalandı.

        Yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen sürücü Ö.K'ye "alkollü araç kullanma", "polis ihtarına uymama", "kırmızı ışık ihlali", "muayenesiz araç kullanma" ve "tehlikeli araç kullanma" suçlarından 20 bin 290 lira ceza kesilerek ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

        Sürücünün, aracıyla polis ekiplerinden kaçarken trafiği tehlikeye attığı anlar MOBESE kameralarına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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