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        Akşehir'de Gebe Eğitimi Protokolü imzalandı

        Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün gebe eğitimi projesine destek sağlamak amacıyla protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:46 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:46
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        Akşehir'de Gebe Eğitimi Protokolü imzalandı
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        Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün gebe eğitimi projesine destek sağlamak amacıyla protokol imzalandı.

        Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki törene Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Akşehir İlçe Sağlık Müdürü İbrahim Günay ve Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Kalkan katıldı.

        Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, ilçede sağlıklı nesillerin yetişmesi adına bu projenin büyük önem taşıdığını belirtti.

        Gebe eğitimi projesiyle ilçedeki gebe kadınlara eğitim verileceğini dile getiren özel, "Bu eğitimlerin katılımını artırmak amacıyla hazırlanan hediye paketlerinin ilçemizdeki diğer projelerde olduğu gibi Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından desteklendiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu projede emeği geçen Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu'na, İlçe Sağlık Müdürlüğümüze ve tüm sağlık personeline teşekkür ediyorum." dedi.

        Akşehir İlçe Sağlık Müdürü İbrahim Günay, Sağlıklı Yaşam Merkezi hakkında bilgi vererek, "Sağlık Bakanlığının tüm teşkilatlarında organize edilen bir bilgilendirme sınıfımız var. Burada özellikle gebelik dönemindeki kadınlara yönelik eğitimler veriliyor. Amacımız, gebelerin doğum sürecini sağlıklı bir şekilde geçirmelerini sağlamak ve normal doğuma teşvik etmektir. Bu projede, başta bir ebe, diyetisyen, fizyoterapist ve psikolog olmak üzere uzmanlar görev almakta." şeklinde konuştu.

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