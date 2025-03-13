Sarayönü'nde yangın tatbikatı yapıldı

Konya'nın Sarayönü ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği personeline yönelik yangın ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Tatbikat kapsamında yangın anında uygulanması gereken prosedürler, güvenlik önlemleri ve tahliye yöntemleri ele alındı.

​​​​​​​İlçe Emniyet Amirliği bahçesindeki acil toplanma alanında gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye ekipleri tarafından yangın tespiti, ilk müdahale teknikleri ve yangın söndürme tüpü kullanımı konusunda eğitim verildi. Acil durum bildirimi ve yangın öncesinde alınması gereken önlemler de personelle paylaşıldı.

Tatbikat sırasında emniyet personeli, yangın anında nasıl hareket edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak öğrendi. İtfaiye ekipleri, bu tür tatbikatların acil durumlara hazırlık açısından büyük önem taşıdığını belirterek, benzer eğitimlerin devam edeceğini ifade etti.