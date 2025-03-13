Konya'da yüksekten düşen işçi öldü
Konya'nın Kulu ilçesinde, tadilat yaptığı evin ikinci katından düşen işçi hastanede hayatını kaybetti.
Konya'nın Kulu ilçesinde, tadilat yaptığı evin ikinci katından düşen işçi hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Kemaliye Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde tadilat yapan işçi Hüseyin Kutun (59) balkondan zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kutun'u ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Burada yapılan müdahaleye rağmen Hüseyin Kutun, hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.