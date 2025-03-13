2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na doğru

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, yarın Konya Olimpik Veledromu'nda başlayacak.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde yer alan ve 14-16 Mart tarihlerinde yapılacak organizasyonda, 44 ülkeden 350'yi aşkın sporcu yarışacak.

Sporcular, kadınlar ve erkekler kategorilerinde eleme yarışı, sprint, omnium, keirin, madison, takım takip ve takım sprint olmak üzere 7 disiplinde pedal çevirecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bir otelde düzenlenen basın ve tanıtım toplantısında Türkiye'de tarihi bir güne tanıklık edeceklerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Müftüoğlu, "2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası ile dünya şampiyonası ayarında bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Veledrom yapılalı herhangi bir organizasyon yapamamanın rahatsızlığı içindeydik ancak şimdi güzel bir organizasyon düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Müftüoğlu, bu organizasyonun, turizm açısından da kente pek çok fayda sağlayacağını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Avrupa Bisiklet Birliği Sportif Direktörü Vladimiros Petsas ise Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu aktardı.

Veledromun kendisi için bir ev olduğunu anlatan Petsas, "Konya'daki veledromu daha önce fotoğraflarda gördüm ancak burada canlı olarak görünce çok kaliteli buldum. Bu veledrom ve organizasyon, Türkiye'yi bisiklet sporunda çok daha iyi bir yere taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Bisiklet Milli Takım Antrenörü Mutlu Kadri Erçevik ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından proje koordinatörü Pınar Arpınar Avşar, organizasyonu takip edecek basın mensuplarının sorularını yanıtladı, çeşitli bilgilendirmelerde bulundu.