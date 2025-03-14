2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Konya'da başladı

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, Konya Olimpik Veledromu'nda başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde yer alan organizasyonun ilk günündeki müsabakalar, kadınlar ve erkeklerde takım takip, takım sprint ve eleme yarışları ile başladı.

Müsabakalar, bugün 18.00'de düzenlenecek açılış seremonisinin ardından final yarışlarıyla devam edecek.

Ardından, takım sprint, takım takip ve eleme yarışlarının kazananlarına ödülleri verilecek.

Kentte16 Mart'ta sona erecek organizasyonda, 44 ülkeden 350'yi aşkın sporcu, kadınlar ve erkekler kategorilerinde eleme yarışı, sprint, omnium, keirin, madison, takım takip ve takım sprint olmak üzere 7 disiplinde pedal çeviriyor.