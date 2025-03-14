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        Yunak'ta gençler ve çocuklar iftar programında bir araya geldi

        Yunak İlçe Müftülüğü düzenlediği iftar programında gençler ve çocuklarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 14:27 Güncelleme: 14.03.2025 - 14:40
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        Yunak'ta gençler ve çocuklar iftar programında bir araya geldi
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        Yunak İlçe Müftülüğü düzenlediği iftar programında gençler ve çocuklarla buluştu.

        Çarşı Camisi avlusunda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

        Programa katılan Yunak Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ürün, gazetecilere, gençlerle bir arada olmanın büyük bir anlam taşıdığını söyledi.

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