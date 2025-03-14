Yunak'ta gençler ve çocuklar iftar programında bir araya geldi

Programa katılan Yunak Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ürün, gazetecilere, gençlerle bir arada olmanın büyük bir anlam taşıdığını söyledi.

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