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        GÜNCELLEME - Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

        Konya'da saat 14.44'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:37 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:37
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        GÜNCELLEME - Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
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        Konya'da saat 14.44'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Konya'da merkez üssü Kulu ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 11,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

        Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar kolluk birimlerimize ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileriz." ifadesi kullanıldı.

        Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ise sosyal medya hesabından, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Tüm hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bizleri her türlü afetten korusun. Yetkililerimizle birlikte süreci takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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