Konya'da iki belediye başkanı Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Konya'da Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, Konya il başkanını belirleme sürecinde teşkilatları dikkate almadığını söyledi.

Belediye başkanları ile ilçe başkanlarının görüşlerinin hiçe sayılmasına tepki gösteren Aydın, "Bu sebeple belediye meclis üyeleri, ilçe başkanı ve teşkilatlarıyla beraber Yeniden Refah Partisi'nden istifa etme kararı almış bulunmaktayız. Önceliğimiz siyasi ayrışmalar değil ilçemizin gelişimi ve halkımızın refahıdır. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak yolumuza devam edecek, hizmet odaklı çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan da ilçeye en iyi şekilde hizmet etme gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Yeniden Refah Partisi'nin Konya il başkanını belirleme sürecinde belediye başkanı ve teşkilatların dikkate alınmadığını savunan Mertcan, şunları kaydetti:

"Parti içi istişare ve geleneklerimize uygun olmayan bu sürecin düzeltilmesi çabalarımız sonuçsuz kalmıştır. Bu noktada bizlere güvenen, desteğini esirgemeyen halkımızın, halkımız için en doğru zeminde hizmet etme sorumluluğu doğmuştur. Bu sebeple ilçe başkanı, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, büyükşehir belediye meclis üyesi olarak Yeniden Refah Partisi'nden üzülerek de olsa istifa etmek zorunda bırakıldık. Emirgazi'nin geleceğinin ön planda tutulmasını istiyoruz. Bundan sonra yolumuza bağımsız olarak devam edeceğiz."

Toplantıya, belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda belediye meclis üyesi ile ilçe teşkilatı mensupları katıldı.