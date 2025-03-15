2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın 2. gün yarışları başladı

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın Konya Olimpik Veledromu'ndaki 2. gün yarışları başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) takviminde yer alan organizasyonda 2. gün mücadelesi, bireysel sprint elemeleriyle start aldı.

Kadınlar ve erkekler kategorilerinde omnium, keirin ve madison yarışlarıyla devam edecek yarışların 2. günü, omnium, sprint ve keirin finalleriyle tamamlanacak.

Organizasyonda, 44 ülkeden 350'yi aşkın sporcu, kadınlar ve erkekler kategorilerinde eleme yarışı, sprint, omnium, keirin, madison, takım takip ve takım sprint olmak üzere 7 disiplinde pedal çeviriyor.

Pist Bisikleti Uluslar Kupası yarın sona erecek.