Konya'dan kısa kısa

Karapınar ilçesinde ramazan ayı şenlikleri düzenlendi.

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, programda, etkinliğin çocukların ve gençlerin ramazan ayını daha anlamlı yaşaması açısından önemli olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı İbrahim Önal da gelenekleri yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Etkinlikte, vatandaşlara ve çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Seydişehir'de iftar programı

Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, gençlik merkezindeki öğrencilerle iftar yaptı.

Bakkal, Diyanet Gençlik Merkezi'ndeki programda, gençlerle sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İftar programına, İlçe Müftüsü Adem Bebek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Sarayönü'nde tarihi taş bina gençlik merkezi olacak

Sarayönü ilçesinde tarihi taş binanın gençlik merkezi olarak hizmet vereceği bildirildi.

Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Belediye Başkanı Necati Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Servet Karaca arasında resmi protokol imzalandı.

Yetkililer, bu projeyle ilçedeki öğrencilerin modern bir eğitim ortamına kavuşacağını, gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlanacağını belirtti.