Konya'da drift yapan 76 sürücüye para cezası kesildi

Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu, ruhsatı kendi adına kayıtlı olanların araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Ekipler, yıl içinde yapılan uygulamalarda drift yaptığı tespit edilen 76 sürücüye 3 milyon 525 bin 792 lira ceza kesti.

Konya'da araçlarıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 76 sürücüye 3 milyon 525 bin 792 lira ceza uygulandı.

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