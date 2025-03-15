Konya'da drift yapan 76 sürücüye para cezası kesildi
Konya'da araçlarıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 76 sürücüye 3 milyon 525 bin 792 lira ceza uygulandı.
Konya'da araçlarıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 76 sürücüye 3 milyon 525 bin 792 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere ilişkin denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, yıl içinde yapılan uygulamalarda drift yaptığı tespit edilen 76 sürücüye 3 milyon 525 bin 792 lira ceza kesti.
Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu, ruhsatı kendi adına kayıtlı olanların araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi.
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