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        Konya'da drift yapan 76 sürücüye para cezası kesildi

        Konya'da araçlarıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 76 sürücüye 3 milyon 525 bin 792 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 12:19 Güncelleme: 15.03.2025 - 12:19
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        Konya'da drift yapan 76 sürücüye para cezası kesildi
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        Konya'da araçlarıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 76 sürücüye 3 milyon 525 bin 792 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, yıl içinde yapılan uygulamalarda drift yaptığı tespit edilen 76 sürücüye 3 milyon 525 bin 792 lira ceza kesti.

        Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu, ruhsatı kendi adına kayıtlı olanların araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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