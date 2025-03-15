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        Konya'da firari cinayet hükümlüsü saklandığı villada yakalandı

        Konya'da hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı villada gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 14:24 Güncelleme: 15.03.2025 - 14:24
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        Konya'da firari cinayet hükümlüsü saklandığı villada yakalandı
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        Konya'da hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı villada gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.C'nin merkez Meram ilçesi Hatıp Mahallesi'ndeki villada saklandığını tespit etti.

        Harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adreste hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlünün yakalanma anı polis kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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