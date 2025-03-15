Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Candaş Elbil
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı, Aleksic, Melih İbrahimoğlu, Yusuf Erdoğan, Melih Bostan
Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile
Gol: Dk. 45 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 26 Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 27 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 38 Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)
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