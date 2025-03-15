2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda 2. gün yarışları tamamlandı

Erkekler omnium yarışında da Hollanda'dan Yanne Dorenbos altın, ABD'den Ashlin Barry gümüş, Japonya'dan Kazushige Kuboki bronz madalya elde etti.

Kadınlar madison yarışında Danimarka altın, Almanya gümüş, Yeni Zelanda ise bronz madalyanın sahibi oldu.

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