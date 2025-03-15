2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda 2. gün yarışları tamamlandı
Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın 2. günündeki müsabakalar sona erdi.
Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın 2. günündeki müsabakalar sona erdi.
Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde, kadınlar sprint yarışında, Çin'den Liying Yuan altın, Rusya'dan Alina Lysenko gümüş, Hollanda'dan Hetty van de Wouw bronz madalya aldı.
Kadınlar madison yarışında Danimarka altın, Almanya gümüş, Yeni Zelanda ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Erkekler keirin yarışında ise Malezya'dan Muhammad Shah Firdaus Sahrom altın, Hollanda'dan Sebastien Vigier gümüş, Japonya'dan Shinji Nakano bronz madalya kazandı.
Erkekler omnium yarışında da Hollanda'dan Yanne Dorenbos altın, ABD'den Ashlin Barry gümüş, Japonya'dan Kazushige Kuboki bronz madalya elde etti.
Konya'da 44 ülkeden 350'yi aşkın sporcunun mücadele ettiği organizasyon, yarın sona erecek.
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