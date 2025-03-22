Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Karatay Belediyespor sporcusundan altın madalya

        Karatay Belediyespor güreşçisi Hamza Mücevher U15 Güreş Şampiyonası Okullar Arası Grup Müsabakalarında altın madalya aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 13:42 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karatay Belediyespor sporcusundan altın madalya
        ABONE OL

        Karatay Belediyespor güreşçisi Hamza Mücevher U15 Güreş Şampiyonası Okullar Arası Grup Müsabakalarında altın madalya aldı.

        Karatay Belediyespor Kulübünün genç güreşçisi Hamza Mücevher, Isparta'da düzenlenen U15 Güreş Şampiyonası Okullar Arası Grup Müsabakalarında, 90 kiloda mücadele ederek, altın madalya kazandı.

        Sporcuları tebrik eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyespor Kulübü'nün başarılarına her gün yenilerini ekleyerek yoluna devam ettiğini bildirdi.

        Gençlerin başarıları ve dinamik bir hayat yaşaması için her türlü imkanı sağladıklarını belirten Kılca, şunları kaydetti:

        "Türk sporuna yıldız oyuncular kazandırmak adına altyapıda oyuncu yetiştirmeye önem veriyoruz. Bu noktada sunduğumuz imkanlardan üst seviyede yararlanan gençlerimizin, ilçemizi başarıyla temsil ettiğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizin yanında olmaya, onların hayallerini desteklemeye ve onlara en iyi imkanları sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle de gelen bu güzel başarılar dolayısıyla sporcularımızı, kulüp yöneticilerimizi, takımımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Osman Sınav'a veda günü
        Osman Sınav'a veda günü
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        "Bayramda 100-120 milyar TL ciro bekleniyor"
        "Bayramda 100-120 milyar TL ciro bekleniyor"
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Emekli işçinin tazminatı
        Emekli işçinin tazminatı
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Bilezik için kesip yaktılar!
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        Kim bu yakınlık koordinatörü?

        Benzer Haberler

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan "Dünya Su Günü" mesajı:
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan "Dünya Su Günü" mesajı:
        Ramazan davulcularının 'bahşiş' kavgasında 16 tutuklama
        Ramazan davulcularının 'bahşiş' kavgasında 16 tutuklama
        Konya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Konya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Konya'da ramazan davulcuları arasındaki "bahşiş" kavgasında 16 kişi tutukla...
        Konya'da ramazan davulcuları arasındaki "bahşiş" kavgasında 16 kişi tutukla...
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partisinin iftar programı...
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partisinin iftar programı...
        Davutoğlu: Türkiye'yi kaosa sürüklemeyin
        Davutoğlu: Türkiye'yi kaosa sürüklemeyin