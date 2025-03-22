Karatay Belediyespor sporcusundan altın madalya

Karatay Belediyespor güreşçisi Hamza Mücevher U15 Güreş Şampiyonası Okullar Arası Grup Müsabakalarında altın madalya aldı.

Karatay Belediyespor Kulübünün genç güreşçisi Hamza Mücevher, Isparta'da düzenlenen U15 Güreş Şampiyonası Okullar Arası Grup Müsabakalarında, 90 kiloda mücadele ederek, altın madalya kazandı.

Sporcuları tebrik eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyespor Kulübü'nün başarılarına her gün yenilerini ekleyerek yoluna devam ettiğini bildirdi.

Gençlerin başarıları ve dinamik bir hayat yaşaması için her türlü imkanı sağladıklarını belirten Kılca, şunları kaydetti:

"Türk sporuna yıldız oyuncular kazandırmak adına altyapıda oyuncu yetiştirmeye önem veriyoruz. Bu noktada sunduğumuz imkanlardan üst seviyede yararlanan gençlerimizin, ilçemizi başarıyla temsil ettiğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizin yanında olmaya, onların hayallerini desteklemeye ve onlara en iyi imkanları sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle de gelen bu güzel başarılar dolayısıyla sporcularımızı, kulüp yöneticilerimizi, takımımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum."