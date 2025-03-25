Konya'da cezaevi firarisi oğlunun evinde yakalandı
Konya'da cezaevinden firar eden hükümlü, saklandığı evde yakalandı.
Konya'da cezaevinden firar eden hükümlü, saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, açık cezaevine nakledildikten sonra kaçan A.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, müebbet hapis cezası bulunan hükümlünün, izini kaybettirmek için sürekli adres değiştirdiğini tespit etti.
Ekipler, uzun süren fiziki takibin ardından hükümlüyü Meram ilçesinde oğluna ait evde yakaladı.
A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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