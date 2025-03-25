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        Konya'da cezaevi firarisi oğlunun evinde yakalandı

        Konya'da cezaevinden firar eden hükümlü, saklandığı evde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 11:22 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:22
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        Konya'da cezaevi firarisi oğlunun evinde yakalandı
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        Konya'da cezaevinden firar eden hükümlü, saklandığı evde yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, açık cezaevine nakledildikten sonra kaçan A.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Polis, müebbet hapis cezası bulunan hükümlünün, izini kaybettirmek için sürekli adres değiştirdiğini tespit etti.

        Ekipler, uzun süren fiziki takibin ardından hükümlüyü Meram ilçesinde oğluna ait evde yakaladı.

        A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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