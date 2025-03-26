Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da açılan merkez MS hastalarına umut oluyor

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da hizmete alınan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Multiple Skleroz (MS) Yaşam Merkezi, ileri teknoloji cihazlar ve uzman sağlık ekibiyle MS hastalarının hayat kalitesini artırmayı amaçlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 11:55 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da açılan merkez MS hastalarına umut oluyor
        ABONE OL

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da hizmete alınan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Multiple Skleroz (MS) Yaşam Merkezi, ileri teknoloji cihazlar ve uzman sağlık ekibiyle MS hastalarının hayat kalitesini artırmayı amaçlıyor.

        Merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde martta hizmete açılan merkezde, sinir sistemi rahatsızlığı nedeniyle kas gücü zayıflayanların, çeşitli egzersizlerle yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

        Nöroloji hekiminin yanı sıra fizyoterapist, psikolog, diyetisyen, pilates, yoga ve nefes terapistinin çalıştığı merkezde, MS hastalığı tanısı konulmuş hastalara, muayene ve tetkiklerin ardından kişiye özel farklı tedaviler kurgulanıyor.

        - "Türkiye'de 90 bin civarında MS hastası olduğu tahmin ediliyor"

        MS Yaşam Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Haluk Gümüş, AA muhabirine, rahatsızlığın beyinde sinir hücreleri hasarıyla ortaya çıkan bir hastalık olduğunu söyledi.

        Hastalığın daha çok 40'lı yaşlarda kadınlarda görüldüğünü anlatan Gümüş, "Türkiye'de 80-90 bin civarında MS hastası olduğu tahmin ediliyor. Konya'da ise yaklaşık 5-6 bin civarında MS hastası olduğunu söyleyebilirim. MS hastalığı, sinir sistemini tuttuğu için birçok semptom ortaya çıkarabiliyor. Görme, denge bozukluğu, yürüyememe, çift görme, uyuşmalar, idrar ya da büyük tuvaleti tutamama, yorgunluk, unutkanlık, depresyon gibi çok yaygın klinik bulguları ortaya çıkabiliyor." diye konuştu.

        - Hastaların hayat kalitesinin artırılması amaçlanıyor

        Gümüş, MS'in gençlerde sık görüldüğüne dikkati çekerek, "Yani 10 hasta bakıyorsak bunun en az 2-3'ü tekerlekli sandalyeye bağımlı haldeydi ama son tedavilerle bu oran yüzde 5'e kadar düştü. Hedefimiz yatan bir hastayı ayağa kaldırıp koşturmak değil. Amacımız yatan bir hastayı oturtabilmek. Oturan bir hastayı ayağa kaldırabilmek. Ayaktaki hastaya da adım attırabilmek, yürütebilmek." ifadelerini kullandı.

        Hastalığın rehabilitasyonunun uzun soluklu olduğunu belirten Gümüş, şöyle devam etti:

        "Kumandayla televizyonun kanalını değiştirebilmek, yemek yerken kimseye ihtiyaç duymamak çok önemli. Merkezin amacı mucize yaratmak değil hastalarımızın hayat kalitesini artırmak. Türkiye'de ilk olduğu için önümüzde örnek yoktu. Yurt dışındaki merkezleri araştırdık. Onları kendi ülkemize adapte etmeye çalıştık. Üniversitemiz ve İl Sağlık Müdürlüğünün destekleriyle açıldı. Mart itibarıyla hasta alımına başladık. Şu anda 40 hastamız var ama sayı artıyor. Kapasite sınırı yok. MS tanısı almış bütün hastalar buraya başvurabilir. Nörolojik muayene ve testlerden sonra fizyoterapi-fizik tedavi bölümüne aktarıyoruz. Muayeneden sonra fizyoterapi programı oluşturuluyor. Örneğin, el, bilek, ayak, kas gücü artırıcı egzersizler yapılıyor."

        - "MS hastalarının yüzde 80'inde depresyon bulgusu var"

        Gümüş, hastalar için farklı tedavi yöntemleri olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

        "Geniş bir kadroyla çalışıyoruz. Burada hayat adaptasyonu sağlamak için sanal egzersizler de yapılıyor. Bütün hastalara aynı tedavi uygulanmaz. Burası teknolojik şartları karşılayan cihazlarla donatıldı. Çok yüksek maliyetle ve ciddi desteklerle açılmış bir yer. Robotik cihazımızla ayağa kalkamayan hastanın yürümesini sağlıyoruz. En azından hasta yürüyebileceğini görürse bu işin fayda vereceğini anlayacak ve buradan fayda görecek. Bir diğer amacımız da hastaları evinden çıkarabilmek. Çünkü bu hastalar, bazen hayata küsüyor. MS hastalarının yüzde 80'inde depresyon bulgusu var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Danimarka kadınlar için zorunlu askerlik planını hızlandıracak
        Danimarka kadınlar için zorunlu askerlik planını hızlandıracak
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        Derbi öncesi para mesaisi!
        Derbi öncesi para mesaisi!
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!
        Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!
        Savunmaya çekidüzen!
        Savunmaya çekidüzen!
        Motosikletliyi silahla tehdit etti!
        Motosikletliyi silahla tehdit etti!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        5 kişinin öldüğü makas kâbusunda yüzde 100 kusura 18 yıl ceza!
        5 kişinin öldüğü makas kâbusunda yüzde 100 kusura 18 yıl ceza!
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

        Benzer Haberler

        Hadim'de Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı
        Hadim'de Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı
        Seydişehir'de öğrencilere moral ve motivasyon semineri
        Seydişehir'de öğrencilere moral ve motivasyon semineri
        Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, muhtarlarla iftar programında bir a...
        Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, muhtarlarla iftar programında bir a...
        Konya'da çöken, 2 kişinin öldüğü 4 katlı binanın 10 şüphelisi hakkında 22.5...
        Konya'da çöken, 2 kişinin öldüğü 4 katlı binanın 10 şüphelisi hakkında 22.5...
        Konyaspor Başkanı Korkmaz, iftar programında konuştu:
        Konyaspor Başkanı Korkmaz, iftar programında konuştu:
        Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesinde kusurlu bulunan 10 k...
        Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesinde kusurlu bulunan 10 k...